Врач предупредила об опасности кофейных автоматов

Кофе из автомата может привести к аллергии, отравлению и заражению тяжелой формой пневмонии, рассказала врач-диетолог Мария Миркискина. Такие последствия наступают, если автомат неправильно или нерегулярно чистят.

В кофейных автоматах и используемых технологиях нет минусов, проблему создает неправильное обслуживание. Кофемашины заряжены молоком, сиропами, сахаром, которые являются очень благоприятной средой для бактерий. Там могут скапливаться плесень, грибы и даже насекомые, приводит «Газета.ру» слова врача.

«Особенно опасно, когда в системах водоснабжения автоматов размножаются бактерии легионеллы, вызывающие легионеллез — тяжелую форму пневмонии. <...> Также в кофемашинах могут появиться псевдомонады, которые приводят к развитию пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом и имеющих хронические легочные заболевания», — рассказала Миркискина.

Пить кофе из автомата следует только тогда, когда есть уверенность, что его регулярно обслуживают. Лучше всего покупать напитки в официальных торговых точках, где соблюдаются санитарные требования, советует специалист.

В аэропорту Сон-Сан-Хуан в Испании 21-летняя женщина перенесла анафилактический шок и временно ослепла после того, как проглотила кофе с находившимися там мухами, сообщила Daily Mail.