НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач предупредила об опасности кофейных автоматов

Источник:
«Газета.ру»
255 0

Кофе из автомата может привести к аллергии, отравлению и заражению тяжелой формой пневмонии, рассказала врач-диетолог Мария Миркискина. Такие последствия наступают, если автомат неправильно или нерегулярно чистят.

В кофейных автоматах и используемых технологиях нет минусов, проблему создает неправильное обслуживание. Кофемашины заряжены молоком, сиропами, сахаром, которые являются очень благоприятной средой для бактерий. Там могут скапливаться плесень, грибы и даже насекомые, приводит «Газета.ру» слова врача. 

«Особенно опасно, когда в системах водоснабжения автоматов размножаются бактерии легионеллы, вызывающие легионеллез — тяжелую форму пневмонии. <...> Также в кофемашинах могут появиться псевдомонады, которые приводят к развитию пневмонии у людей с ослабленным иммунитетом и имеющих хронические легочные заболевания», — рассказала Миркискина.

Пить кофе из автомата следует только тогда, когда есть уверенность, что его регулярно обслуживают. Лучше всего покупать напитки в официальных торговых точках, где соблюдаются санитарные требования, советует специалист.

Пять специй для улучшения пищеварения

В аэропорту Сон-Сан-Хуан в Испании 21-летняя женщина перенесла анафилактический шок и временно ослепла после того, как проглотила кофе с находившимися там мухами, сообщила Daily Mail

Еще по теме
Археологи обнаружили самую длинную цепочку следов динозавров
Ученые подсчитали, когда ИИ превзойдет человека
Что такое лунная радуга и как ее увидеть
Наночастицы золота обнаружились в хвое елей
смотреть все
Жизнь #Интересно #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆