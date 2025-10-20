Водонаева пожаловалась на миллионные долги по ЖКХ

Телеведущая и блогер Алена Водонаева оказалась должна почти 1,8 миллиона рублей за электроэнергию за месяц, на работу служб ЖКХ она пожаловалась в телеграм-канале.

Водонаева рассказала, что за сентябрь оказалась должна коммунальщикам 1,3 миллиона рублей за две квартиры в Москве. А позже показала счет, как сутки эта сумма выросла до 1,79 миллиона рублей.

«Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?» — возмутилась телеведущая.

Она не уточнила, как будет разбираться с ошибочным начислением. Скорее всего, этим займется ее помощница.

