Китай сократил в 2025 году импорт нефти из России на 8,1%

Китай снизил закупки нефти за первые три квартала 2025 года на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года, объем китайского импорта составил 74,04 миллиона тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражение падение еще больше, Россия получила за нефть 37,55 миллиарда долларов, что на 21% меньше прошлогоднего, пишет ТАСС со ссылкой на информацию китайского ведомства.

При этом Россия остается крупнейшим экспортером нефти в Китай. Второе место за ним занимает Саудовская Аравия (59,52 миллиона тонн). На третья позиция у Малайзии (51,23 миллиона тонн).

Сам Китай в 2025 году нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В течение прошлого года страна увеличила закупки нефти из России на 1,3%, до 108,47 миллиона тонн, а импорт из других стран сократил на 1,9%.