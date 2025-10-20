НАВЕРХ
Китай сократил в 2025 году импорт нефти из России на 8,1%

Источник:
ТАСС
Китай снизил закупки нефти за первые три квартала 2025 года на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года, объем китайского импорта составил 74,04 миллиона тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражение падение еще больше, Россия получила за нефть 37,55 миллиарда долларов, что на 21% меньше прошлогоднего, пишет ТАСС со ссылкой на информацию китайского ведомства. 

При этом Россия остается крупнейшим экспортером нефти в Китай. Второе место за ним занимает Саудовская Аравия (59,52 миллиона тонн). На третья позиция у Малайзии (51,23 миллиона тонн). 

Трамп назвал «финальные» санкции против России 

Сам Китай в 2025 году нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В течение прошлого года страна увеличила закупки нефти из России на 1,3%, до 108,47 миллиона тонн, а импорт из других стран сократил на 1,9%. 

