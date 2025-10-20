Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в понедельник, 20 октября примет участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой заявит о необходимости переговоров по Украине.

Евросоюз, несмотря на «мирную» риторику, подталкивает Украины к продолжению военного конфликта с Россией, обещая Киеву оружие и финансовую поддержку. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее открыто заявил, что Европа начала подготовку к большой войне.

«Наш министр заявит о готовности Турции оказать всяческую поддержку для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и достижения справедливого и прочного мира», — сказали ТАСС в МИД Турции.

Ранее Фидан заявил, что рассчитывают на прогресс в урегулировании на Украине до конца 2025 года.

В ближайшие дни состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио. Они должны подготовить саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который должен состояться в Венгрии. Основной темой саммита станет мирное урегулирование на Украине.