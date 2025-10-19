НАВЕРХ

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче с 15 голами

Источник:
Sibnet.ru
150 2
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика»
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика»
Фото: © ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» со счетом 9:6 одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это самый результативный матч сезона.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

У гостей отличились Герман Точилкин (дубль), Андрей Белозеров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов.

Встреча «Металлурга» и «Нефтехимика» стала четвертой в истории КХЛ, в которой было заброшено как минимум 15 шайб. «Металлург» впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче.

«Металлург» возглавляет общую таблицу КХЛ с 28 очками. «Нефтехимик» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 19 очков.

Еще по теме
Юный нападающий «Сибири» впервые отличился голом
«Авангард» и «Трактор» устроили голевое безумие
«Сибирь» отыгралась с 0:2 и снова победила по буллитам
Состав ХК «Сибирь» пополнил нападающий Иван Чехович
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Dima L

Видимо допекли его сослуживцы сильно...

Uynachalnica

Он на заправках не стоит, а в кремле нефтепродукты всегда есть.

vad7958

Цитата(жизнилюб @ 17.10.2025, 14:17) на сво раз хочет стрелятьА ты что тут строчишь коменты про СВО?Собрал...

Uynachalnica

А мог бы контракт подписать, и ничего бы не было...Раненый звонит маме (куда?). Мама вызывает скорую...