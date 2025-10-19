«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче с 15 голами

Магнитогорский «Металлург» со счетом 9:6 одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это самый результативный матч сезона.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

У гостей отличились Герман Точилкин (дубль), Андрей Белозеров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов.

Встреча «Металлурга» и «Нефтехимика» стала четвертой в истории КХЛ, в которой было заброшено как минимум 15 шайб. «Металлург» впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче.

«Металлург» возглавляет общую таблицу КХЛ с 28 очками. «Нефтехимик» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 19 очков.