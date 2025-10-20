Наступает самая яркая ночь звездопада Ориониды

Метеорный поток Ориониды в ночь на 21 октября достигнет максимума активности, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Астрономы ожидают на пике от 10 до 20 видимых метеоров в час при благоприятных условиях. Лучшее время для наблюдений — часы после полуночи, когда созвездие Ориона поднимается достаточно высоко над юго-восточным горизонтом.

Специалисты не рекомендуют смотреть непосредственно в точку рассеяния метеоров, лучше направить взгляд чуть выше, именно там будут наблюдаться наиболее заметные и длинные светящиеся следы.

Звездопад Ориониды отличается быстрыми метеорами белого цвета, оставляющими красивые следы-треки. Однако иногда среди них попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.

Свое название Ориониды получили от созвездия Орион, в котором находится радиант потока — точка, из которой вылетают метеоры. Он находится выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион.