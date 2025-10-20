НАВЕРХ
Ассамблея Русского мира пройдет в Москве

Церемония открытия Ассамблеи Русского мира
Церемония открытия Ассамблеи Русского мира
Фото: © пресс-служба фонда «Русский мир»

Ассамблея Русского мира пройдет в Москве 20-22 октября, международный форум будет посвящен продвижению русского языка, культурно-исторического наследия и ценностей России, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Участие в ассамблеи примут иностранные исследователи русской литературы, преподаватели русского языка ведущих зарубежных университетов, лингвисты, переводчики, общественные деятели, дипломаты, представители духовенства и молодежных сообществ.

Гостей форума ждет насыщенная культурная программа, панельные дискуссии, тематические секции на площадках партнерских организаций. Они также посетят мастер-классы, встречи с руководством фонда и культурные мероприятия в музеях и театрах столицы.

Форум прошлого года собрал в Москве представителей более 80 стран. Впервые на мероприятие прилетели делегации из Мадагаскара, Лаоса, Чада, Бурунди, Эритреи, Камеруна, Эквадора, Уганды.

