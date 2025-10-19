НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны»

РБК
Фото: © U.S. Department of Defense

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны перейти в «режим войны» ради «сохранения мира», а также резко ужесточить давление на Россию.

«Чтобы сохранить мир, мы должны быть готовы к возможной войне как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир», — цитирует РБК Йонсона.

По его словам, в Швеции около 90% населения хотят сохранить или расширить помощь Украине, а подавляющее большинство «выступает за увеличение расходов на оборону».

По мнению министра, лучший способ завершить конфликт на Украине — увеличить военную помощь ей, а также «ужесточить санкции против России».

Президент России Владимир Путин отмечал, что в Евросоюзе «нагнетают истерию» о том, что Россия собирается нападать на НАТО. «Уймитесь, спите спокойно», — посоветовал он.

Политика #Мир
