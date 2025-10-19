Минпросвещения оценило идею введения 12‑летки в школах

Министерство просвещения РФ заявило о необходимости оценить риски введения 12-летнего срока обучения в школах. Нынешняя программа максимально сбалансирована и успешна для усвоения учениками знаний, сообщили пресс-служба ведомства.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.

«Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. «Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — подчеркнула пресс-служба.

Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов, заключили в Минпросвещения.