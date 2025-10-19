НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минпросвещения оценило идею введения 12‑летки в школах

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Министерство просвещения РФ заявило о необходимости оценить риски введения 12-летнего срока обучения в школах. Нынешняя программа максимально сбалансирована и успешна для усвоения учениками знаний, сообщили пресс-служба ведомства.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.

«Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. «Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — подчеркнула пресс-служба.

Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов, заключили в Минпросвещения.

Еще по теме
Опубликовано расписание ЕГЭ на 2026 год
Российские школьники заиграют в городки и лапту
Депутаты предложили скидку в вузах за высокий балл ЕГЭ
Три региона добавят в эксперимент ОГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Злоумышленники в масках ограбили Лувр за семь минут
Россия и Украине договорились о перемирии ради ЗАЭС
Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник