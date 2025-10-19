Россия и Украине договорились о перемирии ради ЗАЭС

Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Станция находится без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Ремонт, по оценкам руководства станции, займет около недели, безопасность работы энергетиков обеспечивают военные.

«Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи, ведущих на ЗАЭС, после четырехнедельного отключения», — написал Гросси в соцсети X.

По его словам, Россия и Украина договорились об «установлении локальных зон прекращения огня». «Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного ремонтного плана», — уточнил Гросси, добавив, что восстановление электроснабжения «имеет решающее значение для ядерной безопасности».

Информацию о начале ремонта подтвердила и администрация станции. По ее заявлению, начато восстановление высоковольтной линии электропередачи «Днепровская», поврежденной в результате обстрела в конце сентября.