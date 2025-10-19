НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Миллионы американцев вышли на протесты против Трампа

Источник:
Sibnet.ru
303 4
Протест No Kings в Чикаго
Фото: AlphaBeta135 / CC0

Порядка 7 миллионов человек приняли участие в прошедших в США массовых протестах под лозунгом No Kings («Нет королей»), сообщили организаторы акции против политики президента США Дональда Трампа.

«Более чем в 2,7 тысячи городов люди вышли на мирные протесты No Kings, чтобы вместе оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям», — говорится в заявлении организаторов.

По их утверждению, это была одну из крупнейших демонстраций в истории США. Она собрала не менее 7 миллионов человек, это на 2 млн больше, чем на аналогичной акции в июне, отметили организаторы.

Предыдущие протесты No Kings прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тысячи акций, в которых приняли участие около 5 миллионов человек.

Политика #Мир
Обсуждение (4)
