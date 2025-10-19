Третья за октябрь магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря, которая была спрогнозирована учеными, началась на Земле. Это третья буря за октябрь, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Началась третья магнитная буря октября», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории. В институте отметили, что в октябре уже произошли две магнитные бури: с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил, что на Солнце была зарегистрирована пятая вспышка предпоследнего класса мощности (М).

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.