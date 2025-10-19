НАВЕРХ
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом

Источник:
The Washington Post
345 6
Путин и Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина передала России весь Донецкий регион, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Состоявшийся накануне телефонный разговор между Путиным и Трампом придал новый импульс мирным переговорам по Украине. Главы государств договорились в ближайшее время встретится в Будапеште.

По словам источников, российский лидер в ходе разговора потребовал в качестве условия для прекращения боевых действий передать России весь Донецкий регион. «Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — сказал один из европейских дипломатов

Тем не менее, по словам одного источников, в Белом доме сочли это прогрессом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что приоритет России —юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.

