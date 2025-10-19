НАВЕРХ
Иностранцев обяжут сдать биометрию на границе

Sibnet.ru
Отпечатки пальцев
Эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев с 1 декабря 2025 года распространят на все российские пограничные пункты, следует из вступившего в силу постановления правительства №1562.

Собирать биометрию погранпункты будут при наличии технической возможности. При этом требование не будет затрагивать граждан Белоруссии, обладателей дипломатических и служебных паспортов, должностных лиц международных организаций, детей до шести лет.

Эксперимент запустили в декабре 2024 года, однако на первом этапе иностранцы сдавали отпечатки пальцев и делали цифровое фото только при прохождении пограничного контроля в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский.

После этого для иностранных граждан, которые въезжают на территорию России, появилась возможность сдать биометрические данные заранее — через специальное мобильное приложение RuID.

Сбор биометрии поможет создать цифровой профиль мигрантов, чтобы в дальнейшем отслеживать их пребывание в России. В настоящее время в Единой биометрической системе уже зарегистрировано 3,2 миллиона иностранцев.

