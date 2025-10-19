НАВЕРХ
Почему Трамп всегда оранжевый

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп удивляет людей по всему миру своим оранжевым лицом. Сам политик настаивает, что проблема только в неправильном освещении. Единого объяснения этому феномену нет, но существуют несколько популярных версий.

Большинство экспертов и наблюдателей считают, что оранжевое лицо Трампа — результат агрессивного использования косметических средств с дигидроксиацетоном (DHA), которые применяются для автозагара.

Дигидроксиацетон выделяется при ферментном окислении глицерина или в натуральном виде из сахарной свеклы и тростника. Попадая на кожу, вещество вступает в реакцию Майяра с сахаридами и аминокислотами в верхних слоях эпидермиса.

Кожа буквально за пять-шесть часов приобретает оранжевый оттенок загара. Фотографии и видео Трампа подтверждают версию с автозагаром — его кожа вокруг глаз всегда белая (на кожу вокруг глаз средство не наносят).

Возможно, президент США использует не автозагар, а тонированный увлажняющий крем с бронзатором, однако сути это не меняет — оранжевым лицо Трампа становится после нанесения косметики.

Другие версии

По другой версии, оранжевая кожа Трампа — результат любви американского лидера к солярию. Бывшая помощница президента рассказала журналистам, что Трамп по возможности ежедневно принимает сеансы в личном солярии, надевая защитные очки.

Еще одна теория — диета Трампа с большим количеством продуктов с высоким содержанием бета-каротина (моркови, шпината, перца, тыквы) и переизбыток витамина К. Бета-каротин в больших количествах может сделать кожу желто-оранжевой.

