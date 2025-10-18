Зачем нужны самолеты Судного дня

Самолет Судного дня предназначен для управления войсками и государством в случае ядерной войны или глобальной катастрофы, когда наземные командные центры могут быть уничтожены. Такие самолеты есть только у двух государств — США и России.

Борт Судного дня способен длительное время находиться в воздухе без дозаправки благодаря увеличенным топливным бакам, внутри есть помещения для сна и отдыха, а также оборудование для связи.

Даже защищенные наземные пункты командования можно уничтожить ядерным ударом, тогда как самолет Судного дня отследить и сбить куда труднее. Он способен неделями находиться в воздухе (при регулярных дозаправках), выступая гарантией неотвратимого возмездия.

Такие самолеты всегда находятся в полной боевой готовности — они заправлены, сменные экипажи постоянно находятся на дежурстве и готовы вылететь с высшим руководством на борту в течение примерно десяти минут.

Функции воздушных пунктов управления для высшего руководства страны в России выполняют Ил-80. Особенностью самолета является уникальная антенна для связи с атомными подлодками — благодаря такой системе можно прямо из воздуха отдавать приказы командирам субмарин.

При этом сборка новых самолетов Судного дня для высших государственных чинов России ведется уже на базе Ил-96400М. Они получат новейшую электронику, которая позволит отдавать команды из любой точки Земли. Ожидается, что машины поступят в строй примерно в 2027 году.

Что у американцев

Американцы используют в качестве самолетов Судного дня Boeing E-4B Nightwatch — у США их четыре штуки. Они выполняют аналогичные с Ил-80 задачи и напичканы современной электроникой.

Самолеты E-4B Nightwatch защищены от электромагнитного импульса ядерного взрыва, имеют систему фильтрации радиоактивной пыли, тепловые ловушки, медпункт, комфортабельную зону отдыха. Экипаж насчитывает более ста человек.