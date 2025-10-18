Госдума увеличит срок явки по электронной повестке

Госдума увеличит срок явки в военкомат по электронной повестке с 20 до 30 дней, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Изменения планируют внести в статью 7.1 «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В настоящее время у граждан есть 20 календарных дней, чтобы явиться по повестке в военкомат.

Согласно поправкам, этот период удлинят до 30 дней. Они будут отчитываться с момента размещения электронной повестки в Реестре повесток. За это время призывник должен явиться в военный комиссариат.

Реестр электронных повесток заработал в России с 1 ноября 2024 года. Электронные повестки считаются врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Их массовое использование началось в ходе осеннего призыва 2025 года.

Законопроект о круглогодичном призыве приняли в первом чтении в сентябре. Он предусматривает проведение призыва в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Медосмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться круглый год. Однако отправка на срочную службу будет проходить в традиционные периоды — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.