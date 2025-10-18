Россия может достичь военной победы на Украине уже через несколько недель, спрогнозировали американские эксперты.

«Позиции Киева нестабильны, русские наступают на открытые территории через небольшие деревни, оставляя Украину в плохом положении перед предстоящей зимой», — отмечается в материале телеканала CNN.

По оценке аналитиков, до конца октября российская армия возьмет под свой контроль ключевые города Донбасса, включая Красноармейск, Купянск и Константиновку. После этого ВСУ лишатся своей оборонительной линии, что обеспечит реализацию плана президента Владимира Путина.

«Возможно, он добьется этого, что весьма примечательно, в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этой войне», — прогнозируют авторы статьи.