Глава Пентагона надел галстук с флагом России на встречу с Зеленским

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с Зеленским

Министр обороны США Пит Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, следует из видео переговоров, опубликованных Fox News.

Сочетание белого, синего и красного цветов называется триколором. Расположение цветов на галстуке главы Пентагона похоже на российский флаг, однако триколор также используется и в других странах, включая США.

Хегсет сидел по левую руку от Трампа, между ними расположился госсекретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности. По правую руку от Трампа сидел вице-президент Джей Ди Вэнс.

Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки. Встреча украинского и американского лидеров прошла 17 октября в Вашингтоне.