Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры

Sibnet.ru
Планета Земля
Фото: © NASA

Земля оказалась внутри потока плазмы из корональной дыры на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем телеграм-канале.

«Наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету», — говорится в сообщении.

Событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца — 18 октября на звезде было зарегистрировано пять вспышек уровня M. Исследователи отметили, что воздействие дыры станет основным фактором космической погоды на ближайшие двое суток.

Корональная дыра — участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны звезды уходит в межпланетное пространство. Такие объекты также ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.

Тема: Человек и космос
