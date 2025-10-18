НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

Источник:
РБК
234 0
Подлодка К-159 перед утилизацией
Подлодка К-159 перед утилизацией
Фото: Bellona Foundation

Правительство заложило в проект федерального бюджета на 2026–2028 годы средства на подъем советских атомных подлодок К-27 и К-159 с морского дна, сообщил «Росатом».

Подготовка к извлечению объектов запланирована на 2026 году, сами работы пройдут в 2027-2028 годах, передает РБК со ссылкой на представителя корпорации. Субмарины поднимут в рамках реабилитации акватории арктических морей от радиационно опасных объектов.

К-27 и К-159 — две из семи советских и российских атомных подводных лодок, в разные годы затонувших в водах Мирового океана. К-27 — единственная атомная подводная лодка, построенная по проекту 645 ЖМТ.

Весной 1968 года на подлодке произошла авария. Технически пригодного полигона для захоронения К-27 не существовало, поэтому ее затопили в 1981 году в Карском море, она находится на глубине 75 метров.

К-159 с 1989 года находилась в пункте временного хранения в Гремихе и затонула в ночь на 30 августа 2003 года во время буксировки на утилизацию на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске возле острова Кильдин.

Еще по теме
Срочник открыл огонь по сослуживцам в Подмосковье
Российская армия испытает роботов в Таджикистане
Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России
США оценили шансы «захватить Калининград»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник