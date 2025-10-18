Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

Правительство заложило в проект федерального бюджета на 2026–2028 годы средства на подъем советских атомных подлодок К-27 и К-159 с морского дна, сообщил «Росатом».

Подготовка к извлечению объектов запланирована на 2026 году, сами работы пройдут в 2027-2028 годах, передает РБК со ссылкой на представителя корпорации. Субмарины поднимут в рамках реабилитации акватории арктических морей от радиационно опасных объектов.

К-27 и К-159 — две из семи советских и российских атомных подводных лодок, в разные годы затонувших в водах Мирового океана. К-27 — единственная атомная подводная лодка, построенная по проекту 645 ЖМТ.

Весной 1968 года на подлодке произошла авария. Технически пригодного полигона для захоронения К-27 не существовало, поэтому ее затопили в 1981 году в Карском море, она находится на глубине 75 метров.

К-159 с 1989 года находилась в пункте временного хранения в Гремихе и затонула в ночь на 30 августа 2003 года во время буксировки на утилизацию на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске возле острова Кильдин.