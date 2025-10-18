НАВЕРХ
Евросоюз счел «политическим кошмаром» встречу Трампа и Путина

Источник:
El Pais
Евросоюз
Фото: © Sibnet.ru

Европейские политики назвали «политическим кошмаром» предстоящие в Будапеште двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Решение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», пишет испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники в Брюсселе. Трамп и Путин обсудят военный конфликт в стране ЕС, но без участия европейских лидеров.

Новый саммит был согласован в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 16 октября и продлился около двух часов. Ожидается, что переговоры будут посвящены конфликту на Украине.

«Будапешт — фактически единственное место в Европе, где сегодня может состояться такая встреча, прежде всего потому, что Венгрия практически единственная страна, выступающая за мир»,— прокомментировал выбор лидеров США и России венгерский премьер Виктор Орбан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение сделать Венгрию принимающей стороной было обоюдным. По его словам, эта страна — член НАТО и ЕС, но занимающая особую позицию и отстаивающая свои национальные интересы.

Политика #Мир
