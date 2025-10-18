НАВЕРХ
Умер социолог и писатель Сергей Кара‑Мурза

Источник:
Sibnet.ru

Сергей Кара-Мурза
Фото: Собисевич / CC BY-SA 3.0

Скончался социолог и публицист Сергей Кара-Мурза, ему было 86 лет, сообщил философ Рустем Вахитов в своем телеграм-канале.

«Угас светильник разума, каковых так мало в наше время торжества темных страстей. Безусловно, имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России — величины Белинского или Устрялова», — написал он.

Сергей Кара-Мурза по образованию был химиком, однако затем сосредоточился на социологии, политической публицистике и исследованиях в области массового сознания, информационного воздействия и истории СССР.

Кара-Мурза получил известность после публикации работ, посвященных социальным трансформациям постсоветского пространства. В частности, он является автором книг «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация».

