Windows 11 научилась автоматически переключать темы

Компания Microsoft выпустила обновление фирменной утилиты PowerToys для Windows 11, в ней появилась функция автоматического переключения между светлой и темной темами в зависимости от времени суток.

Пользователь может активировать соответствующую опцию и изменить настройки таким образом, чтобы в течение дня была активна светлая тема, а после захода солнца автоматически включалась темная.

Кроме этого, утилита ускоряет работу «Панели команд». Разработчики уточнили в официальном блоге, что при выполнении различных пользовательских сценариев задержки сократились на сотни миллисекунд.

Доступная ранее функция Peek, которая позволяет пользователям просматривать файлы не открывая приложений, теперь может быть запущена простым нажатием клавиши пробел на клавиатуре.

Microsoft PowerToys — бесплатный набор системных утилит с открытым исходным кодом, предназначенный для опытных пользователей Windows, которые хотят настроить и оптимизировать интерфейс операционной системы под свои рабочие задачи.

Скачать Microsoft PowerToys из официального репозитория GitHub
Тема: Человек и компьютер
