Кометы сгорели в атмосфере Солнца. ВИДЕО

Сразу две кометы почти одновременно сгорели в атмосфере Солнца, уникальные кадры опубликованы в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Довольно редкое видео гибели двух комет, сгоревших в солнечной атмосфере с интервалом в несколько часов», — говорится в сообщении ученых.

Погибшие кометы родились из первичного газопылевого облака в эпоху формирования Солнечной системы и являются одними из древнейших тел, их возраст превышает несколько миллиардов лет.

По мнению астрономов, на видео — два фрагмента одной более крупной кометы, которая разрушилась в результате столкновения с неизвестным объектом. После этого орбита кометы могла измениться.

Исследователи отметили, что некоторые крупные кометы могут выжить несколько прохождений через солнечную корону, однако небольшие объекты погибают уже при первом сближении с Солнцем.