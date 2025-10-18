НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп поддержал идею туннеля между Россией и Аляской

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп положительно оценил проект строительства туннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию с США на Аляске.

«Я слышал об этом, это интересно», — сказал он во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию вел телеканал Fox News.

После этого Трамп спросил своего украинского гостя, что он думает об этом. «Я не в восторге от этого»,— сказал Зеленский. Трамп посмеялся и подтвердил, что украинским властям вряд ли бы понравился этот проект.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен за восемь лет, а его стоимость не будет превышать 8 миллиардов долларов.

Секрет Аляски: продали или сдали в аренду
Политика #Мир
