Германия призвала Венгрию арестовать Путина

Немецкий МИД напомнил Венгрии об ордере Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина.

Официальный представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер выступил с соответствующим обращением к венгерским властям перед встречей российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, пишет РИА Новости.

Венгрия в апреле 2025 года объявила о выходе из числа стран-подписантов статута Международного уголовного суда. Тем не менее, в силу это решение вступит через год, поэтому формально ордер имеет силу на территории страны.

Если же в Будапеште планируют объяснить отказ от ареста Путина тем, что он прибывает в страну на мирные переговоры, то изначально венгерские власти должны связаться с Международным уголовным судом, чтобы уточнить статус визита, уточнил Хинтерзеер.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что его страна обеспечит президенту России Владимиру Путину безопасность для успешных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште.