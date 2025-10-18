Массовые протесты против Трампа пройдут в США

Массовые демонстрации против политики президента Дональда Трампа пройдут в Соединенных Штатах 18 октября, сообщили организаторы акции No Kings.

«18 октября миллионы людей вновь выйдут, чтобы продемонстрировать всему миру: у Америки нет королей, власть принадлежит народу», — говорится на официальном сайте организаторов.

Они рассчитывают, что в протестах примут участие порядка 5 миллионов человек по всей стране. По словам организаторов, Трамп злоупотребляет властью, подкупает миллиардеров и лишает избирателей права голоса.

Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа. Демонстрации прошли почти в 2 тысячах населенных пунктов США. Так, в Нью-Йорке участниками акции стали более 50 тысяч человек.