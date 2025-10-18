Открыта новая форма льда

Ученые из Корейского института стандартов и науки открыли ранее неизвестную форму льда, получившую название «лед XXI».

Исследователи проводили серию экспериментов с экстремальным замораживанием воды, пытаясь воспроизвести так называемый лед VI, который существует на спутниках Юпитера и Сатурна — Ганимеде и Титане.

Чтобы добиться результата, воду поместили между двумя алмазами, создающими давление в несколько гигапаскалей. После этого жидкость подвергли серии кратковременных сжатий и охлаждений, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Nature Materials.

Рентгеновская съемка показала процесс перехода воды из жидкого состояния в твердое. В промежутке между этими состояниями возникла новая метастабильная фаза — лед XXI, которая обладала уникальными свойствами.

Такой лед имеет необычную тетрагональную кристаллическую структуру с крупными повторяющимися ячейками. Несмотря на простоту, подобное не наблюдалось ранее ни в одной форме воды.