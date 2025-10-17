Сбербанк стал лидером мирового эквайринга

Сбербанк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay в рейтинге мирового эквайринга по версии аналитического агентства Nilson Report. Количество транзакций банка за 2024 год превысило 52 миллиарда операций.

Эксперты Nilson подсчитали, что 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходилось на Сбербанк. По итогам 2023 года Сбербанк был втором месте, всего на один процентный пункт уступив мировому лидеру — JPMorgan Chase.

«Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру», — прокомментировал лидерство в рейтинге глава Сбербанка Герман Греф.

По словам Грефа, рекордное санкционное давление на российский финтех мотивирует банк создавать свои уникальные решения. Среди таких решений — массовые платежи по биометрии и бесконтактная оплата с помощью iPhone.

«Наш полностью отечественный технологический стек — от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии — уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности», — подчеркнул Греф.