Оксана Самойлова подтвердила развод с Джиганом

Источник:
Sibnet.ru
Джиган и Оксана Самойлова
Фото: © @samoylovaoxana

Блогер и модель Оксана Самойлова подтвердила, что разводится с рэпером Джиганом. Пара уже разъезжалась в прошлом году.

«Из официальных комментариев: это правда. Мы до этого никак не комментировали, не подтверждали. Конечно, переживаю. По-разному бывает: один день получше, один похуже. 17 лет — это не один день и не один год», — сказала Самойлова на «Девичнике Ольги Бузовой», видео опубликовал телеграм-канал «Звездач».

Заявление о разводе было подано в суд 6 октября, карточка дела появилась на сайте судов общей юрисдикции города Москвы. Самойлова указана как истец, Денис Устименко (настоящее имя рэпера) — как ответчик.

Модель и рэпер познакомились в конце 2009 года. Джиган рассказывал, они виделись три раза, а затем улетели вместе на Сейшелы. Пара официально узаконила отношения в 2012 году, уже после рождения первой дочери. Всего у супругов четверо детей: три дочери и сын.

Предыдущий громкий разлад в паре был в начале 2024 года. Рэпер переехал в квартиру в Москве, объяснив это записью нового альбома, а Самойлова с детьми осталась в подмосковном особняке и после отправилась в отпуск без мужа.

«Сейчас мы не живем вместе. А так он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история», — рассказывала блогер в сторис. Артист публично просил прощения у жены. 25 апреля пара объявила о воссоединении.

Культгид #Светская хроника
Обсуждение (0)
