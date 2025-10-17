НАВЕРХ
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе

ТАСС
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Фото: © пресс-служба Кремля

Действующая в Европе глобальная «партия войны» не хочет установления справедливого мира на континенте, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Видно, что в Европе действует глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона», — приводит ТАСС слова Нарышкина, сказанные им на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.

Глава СВР подчеркнул, что оппоненты России не хотят этого, потому что «станет очевидным бесполезность их всех многомиллиардных трат на поддержание марионеточного и неонацистского киевского режима в ущерб населению собственных стран».

По словам Нарышкина, страны Запада хотят дестабилизировать Содружество Независимых Государств (СНГ). «В последнее время мы наблюдаем тенденцию попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ», — отметил он.

