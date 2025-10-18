НАВЕРХ
Наночастицы золота обнаружились в хвое елей

Environmental Microbiome
Ели способны вытягивать из почвы и аккумулировать в своих иголках наночастицы золота, установили ученые из Университета Оулу (Финляндия). Это свойство может облегчить поиск месторождений.

Дело в том, что в тканях растений живут микроорганизмы эндофиты. Они, в частности, участвуют в процессе, когда токсичные для растений неорганические вещества, такие как золото, накапливаются и изолируются внутри растений.

Ученые изучили 138 образцов иголок, взятых с 23 елей, растущих рядом с золотым рудником Киттиля в Финляндии. Иголки с четырех деревьев включали наночастицы золота, окруженные бактериальными биопленками, пишет журнал Environmental Microbiome со ссылкой на ученых.

Исследователи считают, что корни елей вместе с водой поглощают растворенное в ней золото, а затем оно попадает в хвою. Микроорганизмы его осаждают и превращают в твердые наночастицы. В будущем анализ хвои может помочь в разведке месторождений драгоценного металла.

