Премьер Венгрии назвал срок скорой встречи Путина и Трампа

Источник:
Sibnet.ru
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: © пресс-служба президента РФ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии должна пройти через неделю после переговоров глав МИД двух стран, которые состоятся в ближайшее время, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Накануне состоялся самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина. Помимо прочего, президенты договорились встретиться в Будапеште. Подготовить саммит должны глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Дональд Трамп сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел <...>. Они с Владимиром Путиным решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, он уточнил, что уже отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита. В пятницу, 17 октября Орбан проведет телефонный разговор с Путиным.

Венгрия была выбрана для встречи Путина и Трампа не случайно. Венгерские власти последовательно выступают за мирное решение конфликта на Украине. Орбан считает, что Россия победила и мирные переговоры должны основываться на этом обстоятельстве.

За такую позицию Венгрия подвергается жесткой критике в Евросоюзе. Крайне  напряженные отношения сложились у Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика #Мир
