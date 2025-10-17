НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецпредставитель Путина помечтал о туннеле на Аляску

Источник:
Sibnet.ru
111 2
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите на Аляске
Фото: The White House

Россию и США нужно соединить туннелем на Аляске и назвать его в честь президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его подсчетам, примерная стоимость строительства туннеля при стандартных подходах составит 65 миллиардов долларов, но использование современных технологий может сократить сумму до 8 миллиардов долларов.

Дмитриев вспомнил о трансграничных мостах между Россией и Китаем. В 2022 году были открыты железнодорожный и автомобильные мосты. Первый соединил Нижнеленинское и Тунцзян, второй — Благовещенск и Хэйхэ.

Еще по теме
Трамп и Зеленский обсудят наступление Украины
Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии
Глава Минэнерго задумался о готовящем пищу на открытом огне населении
МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе от российской нефти
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Обсуждение (2)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
24
Красная икра подешевела в России
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее