Спецпредставитель Путина помечтал о туннеле на Аляску

Россию и США нужно соединить туннелем на Аляске и назвать его в честь президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его подсчетам, примерная стоимость строительства туннеля при стандартных подходах составит 65 миллиардов долларов, но использование современных технологий может сократить сумму до 8 миллиардов долларов.

Дмитриев вспомнил о трансграничных мостах между Россией и Китаем. В 2022 году были открыты железнодорожный и автомобильные мосты. Первый соединил Нижнеленинское и Тунцзян, второй — Благовещенск и Хэйхэ.