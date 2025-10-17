Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, уточнил Трамп. По его словам, переговоры состоятся уже на следующей неделе.

После этого Трамп и Путин встретятся в Будапеште в Венгрии. Ключевой темой новых переговоров будет конфликт на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин поддержал предложение Трампа встретиться в Венгрии.

Президент США добавил, что Путин поздравил его с прекращением войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в дела детей в зоне конфликта.

Ранее Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске. Через некоторое время после переговоров президент США ужесточил риторику в отношении России. Так, 13 октября он допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.