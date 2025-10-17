НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Путин и Трамп
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, уточнил Трамп. По его словам, переговоры состоятся уже на следующей неделе.

После этого Трамп и Путин встретятся в Будапеште в Венгрии. Ключевой темой новых переговоров будет конфликт на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин поддержал предложение Трампа встретиться в Венгрии.

Президент США добавил, что Путин поздравил его с прекращением войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в дела детей в зоне конфликта.

Ранее Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске. Через некоторое время после переговоров президент США ужесточил риторику в отношении России. Так, 13 октября он допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

Еще по теме
Глава Минэнерго задумался о готовящем пищу на открытом огне населении
МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе от российской нефти
Трамп оценит план Украины перейти в наступление
ФСБ узнала о подготовке Британией диверсий на «Турецком потоке»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
24
Красная икра подешевела в России
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее