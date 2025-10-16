НАВЕРХ
Почему человеческая ДНК запрограммирована на смерть

Источник:
Sibnet.ru
143 0
ДНК, гены
Фото: © Sibnet.ru
Мысль о том, что смерть является запрограммированным этапом индивидуального развития организма, впервые высказал немецкий зоолог Август Вейсман в своей знаменитой лекции 1881 года.

«Жизнь имеет фиксированную продолжительность не потому, что по природе своей не может быть неограниченной, а потому, что неограниченное существование индивидуумов было бы роскошью без какой-либо проистекающей из нее выгоды», — сказал ученый.

Каждый человеческий организм имеет биологический таймер, определяющий продолжительность жизни. В основе молекулярного механизма старения — теломеры, особые участки на концах хромосом.

Они защищают ДНК от повреждений при делении клеток, однако с каждым циклом постепенно укорачиваются. Например, теломеры в клетках печени людей старше 80 лет почти вдвое короче, чем у детей до восьми лет.

Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка прекращает свое развитие, переходит в состояние старения или запускает процесс своего самоуничтожения. Ученые выяснили, что в среднем человеческие клетки способны делиться примерно 52 раза.

При этом длина теломер определяется генетически. Люди, которые рождаются с более длинными теломерами, имеют в запасе больше клеточных делений. Соответственно, в среднем они проживут дольше людей, у которых теломеры короткие.

Зачем это нужно

Сокращение продолжительности жизни на клеточном уровне выгодно для популяции, ведь с точки зрения эволюции индивидуальное бессмертие не только бесполезно, но и опасно для вида. В частности, с возрастом накапливаются вредные мутации.

Кроме этого, эволюция работает через естественный отбор и размножение. Если бы одно поколение жило вечно, вид бы неизбежно вымер без постоянной ротации генов и приобретения новых полезных черт.

Запрограммированная смерть также экономит ресурсы — ведь содержание изношенного тела требует дополнительных затрат энергии. Эволюции «выгоднее» вложить ресурсы в рост, развитие и размножение молодых особей. 

Наука #Интересно #Наука
Обсуждение (0)
