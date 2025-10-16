Юный нападающий «Сибири» впервые отличился голом

Новосибирская «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступила на домашнем льду казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4. Единственный гол сибиряков забил 19-летний нападающий Илья Люзенков.

Для Люзенкова шайба стала первой в КХЛ. Нападающий представляет систему новосибирского хоккея — в 16 лет он провел дебютный сезон в МХЛ, на следующий год стал лучшим снайпером «Сибирских снайперов» с 20 шайбами в 48 играх.

За «Ак Барс» шайбы забросили Артем Галимов (на 19-й минуте), Митчелл Миллер (на 38-й минуте), Кирилл Семенов (на 55-й минуте) и Владимир Алистров, который поставил точку в матче, реализовав большинство на 58-й минуте.

«Сибирь» после поражения осталась на десятом месте Восточной конференции, у команды 14 набранных очков. В следующей игре новосибирцы встретятся с «Металлургом» в Новосибирске 21 октября.