Трамп и Зеленский обсудят наступление Украины

Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским наступление, к которому хотят перейти вооруженные силы страны, на встрече в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

«Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они (ВСУ) хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — заявил Трамп на пресс-конференции, транслировавшийся на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, пришло время вплотную заняться разрешением украинского кризиса, после того как вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу.

США также изучают варианты передачи Киеву оружия, помимо ракет Tomahawk, добавил Трамп.

Что думает Путин о поставках Tomohawk

Зеленский, рассказывая о предстоящей поездке в США, заявил, что собирается обсудить с американским президентом, «последовательность шагов». Тогда же он заметил, комментируя вопрос о поставках Tomahawk, что «о количестве и возможности их передачи Украине говорить рано».

По его словам, повестка встречи достаточно содержательна, и это «реально может приблизить завершение войны».