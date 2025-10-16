НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Где находится самое засушливое место Земли

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Сухие долины Мак-Мердо
Сухие долины Мак-Мердо
Фото: NSF/Josh Landis, employee 1999-2001

Большинство людей уверены, что самое засушливое место на Земле находится в жаркой пустыне. Однако в действительности самым сухим местом на планете является регион Антарктиды, где последний раз дождь выпадал более 2 миллионов лет назад.

Самый засушливый на Земле участок называется Сухие долины Мак-Мердо — этот район занимает площадь порядка 4,8 тысячи квадратных километров. Он полностью лишен снега, льда и осадков из-за своих географических особенностей.

Долину окружают горы, блокирующие доступ влажного морского воздуха. Кроме этого, территорию пронизывают так называемые катабатические ветры. Ледяные потоки движутся со скоростью до 320 километров в час, эффективно испаряя любую влагу.

Такие процессы обеспечивают исключительную сухость региона, что привело к формированию уникальных природных условий. По оценке ученых, по своей экстремальности они сопоставимы с марсианскими.

Впрочем, даже здесь есть жизнь — исследователи обнаружили в Мак-Мердо особые холодоустойчивые бактерии, приспособленные к жизнедеятельности даже при крайне низких температурах, они обитают внутри горных пород.

Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Еще по теме
Почему спам так называется
Что такое и как появилась лотерея «Русское лото»
Почему люди регулярно икают
Сколько организм восстанавливается после курения
смотреть все
Наука #Интересно #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Рынок криптовалют рекордно обрушился
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Denis-ka

Это к вопросу почему у нас так много работающих пенсионеров. Когда твой доход резко падает в 4 раза,...

Удавиков

весь Мир подыгрывает маразму самовлюблённого старика

userkc

в России клад найденый при помощи металлоискателя полностью присваивается государством без выплаты вознаграждения

andrei703333

Все дело в том чтобы у нас жить на пенсии нужно всю жизнь беречь здоровье иначе по молодости все растеряешь...