Где находится самое засушливое место Земли

Большинство людей уверены, что самое засушливое место на Земле находится в жаркой пустыне. Однако в действительности самым сухим местом на планете является регион Антарктиды, где последний раз дождь выпадал более 2 миллионов лет назад.

Самый засушливый на Земле участок называется Сухие долины Мак-Мердо — этот район занимает площадь порядка 4,8 тысячи квадратных километров. Он полностью лишен снега, льда и осадков из-за своих географических особенностей.

Долину окружают горы, блокирующие доступ влажного морского воздуха. Кроме этого, территорию пронизывают так называемые катабатические ветры. Ледяные потоки движутся со скоростью до 320 километров в час, эффективно испаряя любую влагу.

Такие процессы обеспечивают исключительную сухость региона, что привело к формированию уникальных природных условий. По оценке ученых, по своей экстремальности они сопоставимы с марсианскими.

Впрочем, даже здесь есть жизнь — исследователи обнаружили в Мак-Мердо особые холодоустойчивые бактерии, приспособленные к жизнедеятельности даже при крайне низких температурах, они обитают внутри горных пород.