Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

Источник:
Financial Times
235 5

Поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя, приводит британская газета Financial Times (FT) мнение западных и украинских военных экспертов.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. Он пригрозил России передать их Украине, если Москва не согласится на прекращение огня на условиях Запада.

Ни одна поставленная Украине отдельно взятая система вооружений пока не смогла кардинально изменить ситуацию на поле боя, и Tomahawk не будет исключением, рассказал FT бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Если Tomahawk будут поставлены символически и в небольших количествах, они могут быть потрачены впустую, не принеся особого эффекта, считает военный аналитик Майкл Кофман.

По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований, связанного Николая Беликова, «для должного эффекта необходимо поставлять не менее 100 ракет» ежемесячно.

Ранее стало известно, что, Вашингтон, скорее всего, сможет передать Украине только от 20 до 50 таких ракет. При этом украинские военные будут ограничены Вашингтоном в выборе целей.

Кремль заявил, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Президент Владимир Путин предупредил, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия.

Оборона #Военная политика #Оружие
