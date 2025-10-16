НАВЕРХ
Человек и космос
Человек и космос
Архивные снимки объекта 3I/ATLAS породили новую загадку

Источник:
Research Notes of the AAS
Архивные снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS с космического телескопа TESS демонстрируют загадочное отсутствие так называемой комы. Однако астрономы уверены, что на тот момент кома уже должна была наблюдаться.

3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года, на тот момент объект находился в окрестностях Юпитера. Сейчас он приближается к перигелию — ближайшей от Солнца точке. Максимальное сближение со звездой ожидается 29 октября 2025 года.

Недавно ученые увидели, как 3I/ATLAS начал выбрасывать воду «как пожарный шланг» — объект теряет десятки килограммов воды в секунду. Исследователям Мэрилендского университета стало любопытно, не попадал ли межзвездный объект в «кадр» обсерваторий еще до своего открытия.

Оказалось, что 3I/ATLAS присутствует на снимках космического телескопа TESS, который занимается поиском экзопланет. Эти фотографии были сделаны еще в мае, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Research Notes of the AAS.

Изображение 3I/ATLAS
Изображение 3I/ATLAS
Фото: © NASA

Анализ снимков показал, что на тот момент 3I/ATLAS ничем не отличался от астероида — у объекта не было ожидаемой комы (облака испаряющегося вещества), которое появляется у всех комет при сближении со звездой.

Однако расчеты показывают, что уже в мае кома должна была присутствовать, ведь 3I/ATLAS постепенно увеличивал яркость, это указывало на кометную активность. По одной из версий, загадка может объясняться очень медленным вылетом газа и пыли с поверхности объекта.

Что еще удалось узнать

Благодаря архивным снимкам TESS астрономам удалось уточнить размеры объекта — примерно шесть километров, что делает 3I/ATLAS крупнейшим межзвездным объектом за всю историю современных наблюдений.

3I/ATLAS в настоящее время движется через Солнечную систему со скоростью более 210 тысяч километров в час. 19 декабря 2025 года объект максимально сблизится с Землей, подойдя на расстояние в 1,8 астрономических единиц (274 миллиона километров).

Ряд ученых обратили внимание на аномальную траекторию 3I/ATLAS — она может указывать на искусственное происхождение объекта. В этом случае наблюдаемая кома представляет собой результат работы двигателей инопланетного корабля. 

