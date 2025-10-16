Глава Минэнерго задумался о готовящем пищу на открытом огне населении

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев призвал к соблюдению принципа энергетической справедливости, указав, что около 1 миллиарда людей до сих пор готовят пищу на открытом огне. Россия готова принять участие в реализации масштабного африканского «плана ГОЭЛРО».

Сейчас, по словам Цивилева на «Российской энергетической неделе», около 1 миллиарда человек пользуются для приготовления пищи открытым огнем. Больше 600 миллионов человек в Африке не имеют доступа к электричеству, множество людей получают его в ограниченном объеме или не имеют возможности оплачивать его, приводит слова министра ТАСС.

«Это позиция энергетической справедливости, которая означает, что должна быть обеспечена доступность каждому человеку, живущему на Земле, — и техническая, и финансовая — к электроэнергии. Не просто подвели к дому, а человек еще в состоянии оплатить эту электроэнергию», — сказал Цивилев о позиции, которую вырабатывают на форуме.

Замминистра энергетики Роман Маршавин на том же форуме заявил, что Россия видит огромный потенциал в африканском континенте и страна готова участвовать в проектах электрификации и атомной энергетики.

Разработан общеафриканский план электрификации, который уже сравнивают с советским планом ГОЭЛРО. Его реализация позволит увеличить мощность африканской генерации почти в пять раз — с 260 до более чем 1,3 тысячи гигаватт. Африканский банк развития планирует вложить более 1,3 триллиона долларов до 2063 года.

ГОЭЛРО — государственный план развития электроэнергетической отрасли в Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Принят в 1920 году.