НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Минэнерго задумался о готовящем пищу на открытом огне населении

Источник:
Sibnet.ru
321 6
Женщина готовит пищу на огне
Фото: Dimbak7 / CC BY-SA 4.0

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев призвал к соблюдению принципа энергетической справедливости, указав, что около 1 миллиарда людей до сих пор готовят пищу на открытом огне. Россия готова принять участие в реализации масштабного африканского «плана ГОЭЛРО».

Сейчас, по словам Цивилева на «Российской энергетической неделе», около 1 миллиарда человек пользуются для приготовления пищи открытым огнем. Больше 600 миллионов человек в Африке не имеют доступа к электричеству, множество людей получают его в ограниченном объеме или не имеют возможности оплачивать его, приводит слова министра ТАСС.

«Это позиция энергетической справедливости, которая означает, что должна быть обеспечена доступность каждому человеку, живущему на Земле, — и техническая, и финансовая — к электроэнергии. Не просто подвели к дому, а человек еще в состоянии оплатить эту электроэнергию», — сказал Цивилев о позиции, которую вырабатывают на форуме.

#Недра и ТЭК
Родом из СССР: как работает ТЭЦ

Замминистра энергетики Роман Маршавин на том же форуме заявил, что Россия видит огромный потенциал в африканском континенте и страна готова участвовать в проектах электрификации и атомной энергетики.

Разработан общеафриканский план электрификации, который уже сравнивают с советским планом ГОЭЛРО. Его реализация позволит увеличить мощность африканской генерации почти в пять раз — с 260 до более чем 1,3 тысячи гигаватт. Африканский банк развития планирует вложить более 1,3 триллиона долларов до 2063 года.

ГОЭЛРО — государственный план развития электроэнергетической отрасли в Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Принят в 1920 году.

Еще по теме
МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе от российской нефти
Трамп оценит план Украины перейти в наступление
ФСБ узнала о подготовке Британией диверсий на «Турецком потоке»
Конституционный суд Молдавии утвердит результаты выборов
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Рынок криптовалют рекордно обрушился
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Обсуждение (6)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
24
Красная икра подешевела в России
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее