Россияне назвали порог зарплатной бедности

РБК
Фото: © Sibnet.ru

Россияне посчитали бедными людей, у которых ежемесячный доход меньше 48 тысяч рублей, а богатыми тех, кто за месяц зарабатывает более 930 тысяч рублей, говорится в исследовании, проведенном сервисом поиска работы SuperJob.

За последние 10 лет порог бедности в России вырос более чем в три раза. Если в 2015 году он равнялся 15 тысячам рублей, то в 2025 году бедняком стали считаться люди, получающие в месяц менее 48 тысяч рублей, приводит РБК опрос SuperJob.

Одновременно в два раза стало сложнее переступить порог, за которым начинается богатство. В 2015 году сумма необходимого для этого ежемесячного дохода составляла 453 тысячи рублей. Сейчас она выросла до 930 тысяч рублей.

Для ощущения счастья в 2025 году россиянам необходим доход от 257 тысяч рублей. В 2015 году респонденты оценивали его в 175 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат. Официальный порог бедности в РФ в 2025 году установлен Росстатом на уровне 16 863 рублей в месяц на душу населения.

