МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе от российской нефти

ТАСС
Нефтяной танкер
Индия при закупке энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей, заявил представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о якобы отказе Нью-Дели от закупок российской нефти.

Ранее Трамп заявил, что премьер министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Президент США добивается от Нью-Дели отказа от закупок российских энергоносителей. Тем самым он собирается лишить Россию части доходов и вынудить ее пойти на переговоры по Украине на условиях Запада.

Комментарий внешнеполитического ведомства Индии, по сути, опроверг заявление Трампа. «Защита интересов индийского потребителя является приоритетом. Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям», — приводит ТАСС слова Джайсвала.

В августе США ввели пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Трамп тогда сказал, что Индия спонсируют конфликт на Украине посредством экономического сотрудничества с Россией.

