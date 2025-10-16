Индия при закупке энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей, заявил представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о якобы отказе Нью-Дели от закупок российской нефти.

Ранее Трамп заявил, что премьер министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Президент США добивается от Нью-Дели отказа от закупок российских энергоносителей. Тем самым он собирается лишить Россию части доходов и вынудить ее пойти на переговоры по Украине на условиях Запада.

Комментарий внешнеполитического ведомства Индии, по сути, опроверг заявление Трампа. «Защита интересов индийского потребителя является приоритетом. Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям», — приводит ТАСС слова Джайсвала.

В августе США ввели пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Трамп тогда сказал, что Индия спонсируют конфликт на Украине посредством экономического сотрудничества с Россией.