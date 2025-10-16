Apple представила новые устройства на чипе M5

Американская корпорация Apple презентовала три новых устройства на новейшем процессоре M5. Чип последнего поколения обещает существенный прирост производительности при той же цене устройств.

Чипсет M5 изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу и имеет по 10 ядер CPU и GPU, а также 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine. Производитель заявляет о приросте многопоточной производительности по сравнению с M4 на 20% и значительно более быстрое выполнение ИИ-задач – до 3,5 раз.

Новый чип обеспечивает работу 14-дюймового MacBook Pro, 11- и 13-дюймовых iPad Pro, а также второе поколение гарнитуры Vision Pro. Цены на гаджеты с M5 остались прежними – на уровне моделей с более старыми чипами.

Более мощные версии чипсетов M5 Pro и M5 Pro Max, как ожидается, Apple презентует уже в 2026 году.