Хайтек
Apple представила новые устройства на чипе M5

Фото: © apple.com

Американская корпорация Apple презентовала три новых устройства на новейшем процессоре M5. Чип последнего поколения обещает существенный прирост производительности при той же цене устройств.

Чипсет M5 изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу и имеет по 10 ядер CPU и GPU, а также 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine. Производитель заявляет о приросте многопоточной производительности по сравнению с M4 на 20% и значительно более быстрое выполнение ИИ-задач – до 3,5 раз.

Новый чип обеспечивает работу 14-дюймового MacBook Pro, 11- и 13-дюймовых iPad Pro, а также второе поколение гарнитуры Vision Pro. Цены на гаджеты с M5 остались прежними – на уровне моделей с более старыми чипами.

Более мощные версии чипсетов M5 Pro и M5 Pro Max, как ожидается, Apple презентует уже в 2026 году.

Как появились самые известные обои Windows
Хайтек #Гаджеты
