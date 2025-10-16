НАВЕРХ
Трамп оценит план Украины перейти в наступление

Источник:
РБК
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп обсудит на переговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским планы Киева перейти в наступление, а также поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, об этом американский лидер заявил в преддверии встречи.

Трамп продолжает оказывать давление на Россию с целью вынудить ее пойти на мирные переговоры на условиях Запада. Москва заявляет, что оказание военной помощи Украине лишь затягивает конфликт и в итоге может разрушить российско-американские отношения.

«Мы будем говорить с ним [Зеленским] о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы перейти в наступление. Вы знаете это. И нам придется принять решение», — цитирует РБК заявление Трампа.

На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет Tomahawk, Трамп заявил, что изучает «другие варианты». «Мне нужно будет принять решение на этот счет», — сказало он.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

По словам военного аналитика Марка Кансиана, в общей сложности у США сейчас есть в наличии 4150 таких ракет. США потенциально могут поставить Украине от 20 до 50 ракет.

