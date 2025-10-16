Украина и Великобритания готовят диверсии на газопроводе «Турецкий поток» в Черном море, а также других объектах критической инфраструктуры России, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

По данным российских спецслужб, Британия подталкивает Европу к прямому вооруженному конфликту с Россией. Именно Лондон призывает к отправке натовских войск на Украину, а также к созданию над ней бесполетной зоны.

«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода ["Турецкий поток"]», — приводит РИА Новости слова Бортникова, сказанные им на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников Содружества Независимых Государств в Самарканде.

Кроме того, по данным ФСБ, Киев совместно с британской разведкой MI-6 планирует атаки на объекты критической инфраструктуры России, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

«Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв <...> урегулирования», — подчеркнул Бортников.

Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией

«Турецкий поток» — подводный газопровод, по которому российский газ поступает в Турцию и страны Юго-Восточной Европы. Он состоит из двух ниток, проложенных по дну Черного моря. Сейчас он является единственным маршрутом поставки российского газа в Европу, что подчеркивает его стратегическое значение.