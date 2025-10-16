Водка «Путинка» получила второй шанс

Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) получил декларацию соответствия на производство водки «Путинка Классическая», следует из данных реестра Росаккредитации. Популярный бренд середины 2010-х годов может вернуться на рынок.

Это техническая процедура и сроки производства не назначены, пишет «Коммерсант» со ссылкой на эксперта рынка. Создатель бренда «Путинка» маркетолог Станислав Кауфман предположил, что на заводе «Кристалл» марку производить не планируют и ее передают для производства по лицензии.

Он отметил, что в 2015 году «Путинка» занимала 2,74% рынка водки и находилась на четвертом месте по популярности. В 2016 году бренд понизился до 15 места рейтинга.

«Путинку» в 2003 году придумал маркетолог Станислав Кауфман. Долгое время водка разливалась на московском заводе «Кристалл». Сейчас бренд принадлежит «Байкал-Инвест», собственником которой выступает ЗПИФ «Байкал».