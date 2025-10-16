НАВЕРХ
Конституционный суд Молдавии утвердит результаты выборов

Конституционный суд Молдавии 16 октября рассмотрит обращение Центральной избирательной комиссии о подтверждении результатов парламентских выборов от 28 сентября 2025 года, сообщил вице-председатель молдавского ЦИК Павел Постикэ.

По итогам парламентских выборов в Молдавии голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями.

PAS набрала 50,2% голосов, тогда как противостоящие ей оппозиционные партии — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.

Согласно решению ЦИК, партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 55 мандатов, «Патриотический блок» — 26, «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мандатов. Теперь Конституционный суд должен утвердить данное решение.

МИД заявил о массовых нарушениях на выборах в Молдавии
